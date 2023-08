Horvaatias on õlipuid, mis pea 2000 aastat vanad.

Väikeses riigis pole kogused suured. Igal aastal pressitakse seal vaevalt 3000 tonni oliiviõli, mis on Itaalia 50 000 tonni kõrval imeväike kogus. Kuid tuntuimatel oliiviõli võistlustel on juba 10 aastat esikohtadele tulnud just Horvaatia oliiviõli.