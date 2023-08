Leian enda jaoks kõigepealt seda hüva nõu. Ja mulle meeldib see huumorinurk, mis teil on. Minu meelest annab see leht täieliku ülevaate elust ja poliitikast ja maaelust… On kompaktne leht. Ma saan sealt enda jaoks kohe kõike. Mäletan, kui ilmusid esimesed numbrid, sõitsime just pojaga Hiiumaale. Ja siis lugesime lehe algusest lõpuni läbi, viimase kui ühe artikli. See tundus nii kosutav kuidagi.