KÜSITLUS | Kas kiidad heaks, et riik jagab inimeste andmeid erafirmadele ja teadusasutustele?

Pere Sihtkapital SA sai Tartu Ülikooli endise dekaani Raul Eametsa kaudu sahkerdades rahvastikuregistrist kätte inimeste tundlikud andmed. Teema käigus selgus aga, et riik jagabki rahvastikuregistrist andmeid nii teadusuuringuteks kui ka näiteks erafirmadele reklaamiks. Vaikimisi on seatud, et kõik on sellega nõus. Küsime Maalehe lugejatelt, kas peate seda õigeks?