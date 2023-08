Tiina Laanem: elu kesk vaimset tornaadot

Ikka näeb kontserdil, teatris või kodustel pidudel inimesi, kelle sõrmed painavalt sügelevad. Need ei kuula sõna, need peavad vähemasti korra tunnis uudisteportaali või sotsiaalmeedia lahti klõpsama. See toimib kontrollimatu sundkäitumisena. Klõps, värskendan voogu ja upun jälle infotulva. Ja kui tekib takistus toda laviini sisse ahmida, tabab häiriv rahutus, mis ei vaibu enne uut võimalust pea ees taas infomerre sukelduda.