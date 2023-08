„Publikuhuvita ei teeks me mitte ainsatki osa,“ ütleb Ulman. „Kuna poolel teel hobuseid ei vahetata, jätkame sama koosseisuga nagu seni: Freya, Marion ja Lumi-Lee on detektiivid ning Tiit ja Sander on uurija. Meie lood on teadlikult poliitiliselt ebakorrektsed, veidi fantastilised ja koomilised. Kui uuele hooajale mõeldes mingit muudatust esile tuua, siis on sarja tonaalsus ehk veidi morbiidsem ja tõsisem. Võib-olla on selles süüdi sõda, mis ei jäta mitte kedagi puutumata,“ selgitab Ulman.