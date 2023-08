Õunasaagiga on tänavu kaks varianti: kas uputab või ikaldab

Samal ajal on Saaremaa teises osas ehk Pöidel Mui külas Jaani-Enno talus loota väga suurt õunasaaki. „Meil juhtus nii, et külm oli enne ja pärast õitsemist. Huvitaval kombel ei ole ka palju kahjureid olnud. Õunad on päris ilusad ja neid on palju,“ ütles talu perenaine Malle Välison. Jaani-Enno talus on pigem vanad ja tugevad puud, nii 60–70aastased kui ka 30aastased, need on hooldatud ja maa väetatud. Ka põud ei mõjutanud neid kuigi palju. „Põhiline on kevadine hooldus. Kui puud on hooldatud, siis nad kannavad ka,“ kinnitas Välison.