Tegelikult mind need vastused nii väga ei huvitagi. Küsisin lihtsalt suusoojaks, et vaimu ülal hoida. Protestivaimu. Läbimatut liini, mis lahutab neid ja neid. Las nad seal saavad selgelt aru, et ma pole nõus! Sellega, et maailm liigub liiga kiiresti. Kiirusest ehk veel polekski midagi, aga planeet kihutab vales suunas. Kui teile omavahel ütlen, peaks ta tiirlema ümber minu, aga mulle näib, et jään iga ringiga üha enam eemale. Ääremaale. Kui nii edasi läheb, viskavad varsti üle serva.