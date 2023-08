Laps vajab piima! Üks Eesti vald otsustas, et nende vallas kooliõpilased piimanälga ei jää

Halinga OÜ juhatuse esimees Raul Peetson ütles, et toitmisharjumused kujunevad välja juba varases lapsepõlves ja vajavad pidevat toetust. „Meie kohalikud piimatootjad ei saa lubada seda, et tervislik toitumine, mis on noorele organismile väga vajalik, jääb tahaplaanile. Peame oluliseks rõhutada, et piim ja piimatooted on inimesele väga vajalikud kaltsiumiallikad. Peame võitlema selle eest, et söödaks kohalikku toitu, seda mis on toodetud siinsamas meie piirkonnas. Sellise piimatootmise potentsiaaliga piirkonnas ei saa lubada, et „valge kuld“ ei ole koolides kõigile võrdselt kättesaadav,“ rääkis Peetson.