Restoranist või tutvuste kaudu: Eesti talude kitsepiimatooted poelettideni peaaegu ei jõuagi

Eestis on 451 kitsekasvatajat, kellel on kokku 3755 looma. Võib tunduda, et seda on palju, kuid poest saab osta sisuliselt ainult Andri-Peedo farmi toodangut. Ainsat kodumaist suurkasvatajat on kobarkriis rängalt mõjutanud ja ellujäämiseks tuleb leida lisategevusi, mis aitaks paremini toime tulla.