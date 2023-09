Õunakoogid on väga populaarsed, sest õun on parajalt mahe ja samas maitsekas, et koogile õige mekk anda. Küllap on igal küpsetajal oma lemmik õunakoogiretsept ja mõnda retsepti võib pidada lausa küpsetamise klassikaks. Samas tasub alati ka eksperimenteerida, et maitsetesse vaheldust tuua.