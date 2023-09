Reisisoovitus: Horvaatia on üks ilusamaid, kuid ka põnevamaid Vahemere-äärseid riike

Horvaatiast on saanud eestlaste seas populaarne puhkuste sihtkoht. Sellele aitab palju kaasa see, et airBaltic korraldab otselende nii Splitti kui Dubrovnikusse, kuid muidugi ka asjaolu, et Horvaatia on üks ilusamaid, kuid ka põnevamaid Vahemere-äärseid riike.