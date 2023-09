Tauno Vahter: eestlastel läheb kõik „peaagu“ õnneks. Ja selle üle tasub uhke olla!

Ka see on üks tahk eestlase iseloomust, mis vastab üldisele küsimusele, et milline on eestlane. Meie lühikese suve jooksul, mil inimesed tavapärasest rohkem maailmas ringi liiguvad, kuuleb palju sarnaseid arutelusid ja tutvustusi. Eestlasele reeglina pigem meeldib, kui tema kohta põlistatakse märksõnu nagu „jonnakas“ või „sitke“, meeleldi tutvustatakse e-maksuametit või räägitakse Skype'ist, mida noorem põlvkond enam väga ei tunnegi.