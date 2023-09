Oliver Oit: toidu hinnatõus oli vältimatu. Alles nüüd on tarbijal lootust

Juuni lõpus said kättesaadavaks ettevõtete majandusaasta aruanded ja Swedbank viis toiduainetööstuse ettevõtete peal läbi stressitesti, et näha, mis nende ettevõtete kasumlikkuse ja likviidsusega toimus, ning testida ka seda, mis juhtuks siis, kui nende tulemused peaksid veelgi halvenema. Stressitestist tuleb välja, et toiduainetööstuse valimi kulumieelne ärikasum, ehk raha, mida ettevõtte saab kasutada laenude tasumiseks (EBITDA), kukkus eelmisel aastal võrreldes aasta varasemaga 44%, mis on väga suur langus.