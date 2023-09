Eestlane on muidugi ka kõva korv- ja võrkpallur, aga üksinda – nagu kergejõustikus – on ikka kindlam kulla järele minna. Pealegi on enamikus meie maakohtades nooremat rahvast nii väheseks jäänud, et ei saa võistkonda kokkugi. Paarisvõrkpall veel, aga jalgpalli peale ei tasu mitte mõeldagi. Seega: istume teleka ette ja naudime kergejõustikku!