Väikesi lapsi ei saa jätta omapäi, ka mitte minutiks, sest ohuolukorrad võivad tekkida väga kiiresti. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ravimid oleksid lastele kättesaamatus kohas. Lapsele ei piisa ütlemisest, et ravimeid ei tohi võtta, sest need meenutavad neile komme ja võivad seetõttu kiirelt tee suhu leida. Paraku võib vahel kasvõi ühe südametableti neelamine aastasele lapsele tekitada päris tõsiseid tervisekahjustusi. Seega tuleks ravimid kindlasti kapi ja laua pealt ära panna.