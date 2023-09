TÄHTIS | Põletik on südame-veresoonkonnale suur oht, suremuse riski on aga igaühel võimalik vähendada 50%

Bostoni, New Yorgi ja Ohio teadlased analüüsisid 31 245 tugeva riskiga kardiovaskulaarset patsienti. Uuringu käigus vaadeldi suure tundlikkusega C-reaktiivset valku (CRP), mis on sageli viidatud põletikumarker, ja LDL-kolesterooli, et teha kindlaks, kuidas need kaks tegurit mõjutasid kardiovaskulaarsete surmade ja üleüldise suremuse põhjuseid.