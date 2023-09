NÄDALA ILMAPROGNOOS | Äikest ja vihma tuleb veel korralikult! Ööd muutuvad järjest jahedamaks

Reede öö on üürikeseks selgem ja hoovihma sajab vaid kohati. Vastu hommikut tekib Liivi lahe kohal uus osatsüklon ja selle vihmapilved liiguvad päeva jooksul üle mandri põhja. Pärastlõunal koondub pööris Läänemere kohale, lõuna poolt alates sadu harveneb ja taevas läheb selgemaks. Tuul on võrdlemisi nõrk, alles õhtupoolikul läheb pöörise tagalas edelatuul tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 10–16°, päeval suvine soe lahkub ja sooja tuleb 16–20°.