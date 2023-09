Samas pole sügisväetise andmine tervele aiale sugugi hädavajalik. See vajadus sõltub paljuski sellest, millist väetist on aias varasemalt kasutatud. Kui taime on väetatud pikatoimelise väetisega, peaks ta kogu kasvuaja jooksul saama sellest kätte kõik vajalikud toiteelemendid ning täiendavaks väetamiseks sügisel vajadus puudub. Seega on selliste väetistega märksa mugavam toimetada.