„Kasutusel on kõik vähegi võimalikud ruumid!” Kõrveküla põhikoolis alustas kooliteed viis esimest klassi

„Tahtsime, et Raadil oleks tegutsema hakanud erakool, ja algsete kokkulepete järgi oleks see pidanud selle aasta 1. septembril kahe paralleeliga alustama. Siis olekski olnud täpselt õige: 3 + 2 klasside arv Kõrvekülas ja Raadil. Aga majanduslik olukord on nii palju muutunud, et Tartu erakool on oma Raadi kooli plaanist loobunud, ja vallale tähendab see seda, et liigume oma Raadi hariduskeskuse ehitamisega ajas edasi,” ütles vallavanem.