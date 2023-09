Karl-Erik Taukar: superstaarisaatesse tulek on risk. Aga see võib end suurelt ära tasuda

Eesti üheksanda superstaari otsinguid juhib ekraanil Karl-Erik Taukar, kes ise sai tuule tiibadesse saate viiendast hooajast. „Arvan, et see on meie noortele lauljatele ja artistidele oodatuim saade, millega on seotud muusikutee ühed säravamad hetked,“ sõnab ta.