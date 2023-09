Ühe suurima põhjusena, miks Eesti kodudes nii palju toitu raisku läheb, on ühtse süsteemi puudumine. Kui ainult üks pereliige teab, et jogurt külmkapis hakkab aeguma, siis kuidas teha nii, et see info jõuaks ka teise pereliikmeni. Selleks on vaja ühtset süsteemi, mis oleks üheselt arusaadav kõigile.