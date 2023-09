Ahjutoetust kõigile ei jagu: rohkem kui kahe korteriga majad jäävad pika ninaga

Kadrioru Selts: õhukvaliteeti selline klausel kuidagi ei paranda

Käesolevaga teeb MTÜ Kadrioru Selts ettepaneku kaotada lähiajal välja kuulutatava kütteseadmete uuendamise toetuse juurest tingimus, mille kohaselt saab toetust taotledaüksnes väikeelamute (üksik-, rida-, kaksik- või kahe korteriga elamute) energiatõhususe tõstmiseks. Leiame, et toetust peaksid saama taotleda ka kolme ja enama korteriga elamud.

Juhime tähelepanu, et määruse nr 47 § 3 lg-s 1 järgi on toetuse andmise eesmärk parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, samas on tiheasustuspiirkondades enamasti suuremad kui kahe korteriga kortermajad.

Eelpooltoodud kitsendus kohtleb taotlejaid põhjendamatult ebavõrdselt ega ole kooskõlas toetuse eesmärkidega, milleks on energiasääst, parem elukeskkond ja ohutus. Piirang ei muuda toetuste kasutamist tõhusamaks ega edenda kuidagi energiatõhusust, ei vähenda kasvuhoonegaaside heitekogust ega paranda tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koostatud uuringust nähtub, et sellised Eesti probleemsed kohtkütte piirkonnad, kus oleks vaja elamutes küttekolle välja vahetada, asuvad linnaosades, kus on üksikelamutega võrreldes rohkem (koht-, eeskätt ahjuküttega) kortermaju.

Näiteks on väga suur peenosakeste keskmine kontsentratsioon Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Kesklinnas. Just tiheasustuspiirkonna kortermajades kütteseadme uuendamisel või väljavahetamisel on kõige suurem mõju õhukvaliteedile ning seeläbi paraneb rohkemate inimeste elukeskkond ja üldine elukvaliteet. Samuti tagab kortermajades kohtkütte süsteemide vahetamine või uuendamine suurema hulga inimeste tuleohutuse.