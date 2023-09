Veevärgi spetsialist: kuressaarlasi mürgitavad meie oma seadused! Uuringud näitavad reostumist mujalgi Eestis

Kuressaare elanike joogivett on tabanud käesoleval aastal mitmed haigusttekitavate bakteritega seotud reostusjuhud. Kummaline on, et ei eelnevalt ega ka 6. septembril avaldatud teabes ei ole kordagi arutletud võimaluse üle, et oleme ise, järgides keskkonnakaitsealast seadlusandlust, rikkunud aastakümneid oma joogivett reovee maasse immutamisega.