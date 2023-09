Veevärgispetsialist: kuressaarlasi mürgitavad meie oma seadused! Uuringud näitavad reostumist mujalgi Eestis

Kuressaare joogivesi on tänavu mitmel korral haigust tekitavate bakteritega reostunud. Kummaline on, et 6. septembril ega ka varem avaldatud teabes ei ole kordagi arutletud võimaluse üle, et oleme ise keskkonnakaitseseadusi järgides aastakümneid rikkunud oma joogivett reovett maasse immutamisega.