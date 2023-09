Kärstna kabelimägi pakub ideaalseid maastikuvaateid

Mis on Eesti uhkeimat vaadet pakkuv mägi? Ehkki kõrged, pole Haanja ja Otepää kuplid seda mitte, sest nende harjad on peaaegu kõik metsaga kattunud. Väheks on jäänud sääraseid, kus seisad jalad maas kõrgel mäetipul ning vaadet ei varja tihke puistumüür. Tõelise üllatuse pakub selles osas Kärstna kabelimägi.