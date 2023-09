„Meil on umbes 500 lüpsilehma, noorloomi ja vasikaid ehk teist sama palju juurdegi. Neile on tarvis aastas ligikaudu 6500 tonni silo. Esimene ja teine niide jäid nii napiks, et pidime tegema ümberkorraldused. Loomad tuli päästa,“ rääkis Paala OÜ taimekasvatusjuht Siim Otsa Maalehele.