Maasikapuud, strüüaksipõõsas, magnooliad: eksootiline jalutuskäik Saksamaal vahemerelises aias

Umbes sellised mõtted tabasid mind Bonni botaanikaaias, kui silmasin üht vahemerelist eksooti teise järel avamaal kasvamas. Just nagu polekski Saksamaal, täitsa nagu kusagil Vahemere lähistel või pehme kliimaga Inglismaal. Kas või too iilekstamm (Quercus ilex). Võib arvata, et kui see 1950. aastal istutati, siis erilisi lootusi ei hellitatud. Miks muidu valiti kasvukohaks Poppelsdorfi lossi seinaäär. Ilmselt sai iilekstamm seal ka talvekahjusid, sest on madalalt hargnev.