KATSE | Tomatite kasvatamine avamaal on seda väärt? Peavalu oli rohkem kui rõõmu

'Lucid Gem' on kasvatanud külge hulgaliselt imeilusaid tomateid, aga värvunud pole neist veel ükski. Seega selle sordi väidetavalt väga magusaid viljade õiget maitset me tunda ei saanudki, kuna andsime alla ja tõime septembri lõpus viljad aknalauale küpsema.

Valisin sordid üsna juhuslikult isikliku meeldivuse järgi. Püüdsin silmas pidada, et enamik sorte oleks madalama kasvuga, sest kartsin, et ei suuda neid piisavalt toestada ja tuulte eest kaitsta. Sekka sai ka paar kõrgema kasvuga sorti, kuna need lihtsalt pidid olema nii maitsvate viljadega, et see kaalub igasuguse vaeva üles.