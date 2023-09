KESKKONNAAGENTUUR HOIATAB | Eestit kimbutab tugev vihm ja äike, mis võivad kaasa tuua üleujutused

Täna 13. septembril sajab paljudes kohtades hoovihma, kohati on ka äikest ning sadu on tugev. Puhub lõunakaare tuul 2-8, õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel pöördub tuul õhtul põhja ja tugevneb 6-12, puhanguti 17 m/s. Äikesega võivad kaasneda tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur on 18..23, Kagu-Eestis kuni 25°C.