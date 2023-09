Puhastage kukeseened, koorige ning tükeldage porgand ja sibul. Pange potti vesi ja muud marinaadi komponendid, välja arvatud äädikas. Lisage porgand ning sibul. Laske marinaadil keema tõusta, keetke paar minutit, seejärel lisage seened. Marinaad ei pea seeni katma, kuna seentes endas on palju vett. Keetke seeni koos marinaadiga, kuni seentest on vedelik eraldunud ning marinaad katab seeni, vajadusel eemaldage tekkinud vaht. Viimasena lisage äädikas ja laske marinaad veel korraks keema. Tõstke seened purkidesse, kallake peale kuum marinaadi, et purgid oleksid korralikult täis. Enne söömist võiks hoidis vähemalt paar nädalat maitsestuda.