Gunnerad näevad välja nagu mingid teise planeedi asukad

Mõni on ehk kujutlenud, et säärane monstrum koduaias vohamas oleks alles uhke vaatepilt. Paraku Eestimaa kliima ei võimalda gunneraid ületalve väljas pidada. Botaanikaaiad saavad seda endale siiski lubada, et juurikad ületalve siseruumes hoida ning suve eel need õue istutada. Näiteks Helsingi Kaisaniemi botaanikaaias nii tehaksegi. Aga vaevalt Gunnera manicata seal sellegipoolest kolmemeetriseks viskab…