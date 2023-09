Pöögi iseärasuseks oli tema mitmeharulisus. Arvatakse, et see oli 1940. aasta karmi talve tagajärg. Pöök külmus küll tagasi, ent jäi ellu ja võsus taas, siis juba mitmeharulisena. Iseenesest just seetõttu nägi ta välja omanäoliselt ilus, väga tiheda ja laia võraga. Kuid see oli paraku ka tema liiga varajase hukkumise põhjus.