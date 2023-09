Ära karda palgata ATH-ga inimesi! Nad võivad tuua tööandjale erakordselt häid tulemusi

Mõned selgitused, mis võiksid julgustada tööandjat

1. ATH on üks parima ravitulemusega häireid/eripärasid, mille sümptomaatika allub ilusti ravile. Mõistlik on pakkuda vajadusel paindlikkust ja aega, kui töötaja kasutab ravimeid.

2. ATHga inimeste kohta kasutatakse tihti metafoori, et neil on Ferrari mootor, millel on jalgrattapidurid. See näitab, et nende intellekt, teadmised ja mõtlemisvõime on tohutult hea, kuid see kipub avalduma valel ajal ja vales kohas.

3. ATHga kolleegiga suhtlemisel võivad ülejäänud kolleegid tunda, nagu ei oleks vestluspartner teemast huvitatud või et tal on igav, kuna inimene vaatab korduvalt mujale, segab oma jutuga vahele ega kuula lõpuni. Siin aitab kolleegidele adekvaatse psühhohariduse pakkumine ning meelde tuletamine, et selline käitumine pole seotud konkreetse suhtlussituatsiooni, vaid pidurdus- ja eneseregulatsiooniprotsessidega, mille tõttu võib olla probleeme keskendumisega.

4. On oluline, et tööandja oleks aus iseenda vastu ja mõtleks läbi, kas tal on füüsilisi ja psühholoogilisi ressursse, et tagada ATH nimese tööelus kohanemine. Kui esialgne vastus on eitav, siis varem või hiljem on see asutuse arengule tervikuna takistav asjaolu.