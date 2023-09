TURUKOMMENTAAR | Kala ja kurk on läinud odavamaks

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on toidu hind kauplustes augustis stabiliseerunud. Aastavõrdluses on pea kõik toidukaubad kallinenud. Erandiks on jahutatud lõhe (–2,9%) ja jahutatud forelli (–4,5%) ning kohaliku pika kurgi (–18,6%) hind. Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kodune hakkliha 19,1% ja eestimaine broiler 15%.