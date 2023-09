ÜLE-EESTILINE SÜNDMUS | Täna toimub viies Maal elamise päev, mis toob fookusesse maapiirkondade elu- ja töökohad

15. septembril, mil Rannu rahvamajas anti selle aasta Maal elamise päeva avastart, rääkisid viimase viie aasta jooksul maal kanda kinnitanud inimesed, mis neid maale tõmbas ja miks nad sinna oma kodu on otsustanud rajada. Maakodu renoveerimisest lausa raamatu kirjutanud ajakirjanik Tuuli Jõesaar tõdes, et hoolimata teinekord kodanikule jaburana tunduvatest seadustest ja riiklikest regulatsioonidest oli maale kolimise motiiviks ennekõike pere elukvaliteedi tõstmine. Peres kasvavad kaks last, kes saavad nüüdsest lapsepõlve veeta värskes õhus looduse keskel ja õppida tulevikus kodulähedases väikekoolis.

Elanike arv võiks kasvada

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juht Meelis Annus tõi välja, et suur huvi kasutada MES-i poolt pakutavat eluaseme kaaslaenu on märk madala tagatisväärtuse probleemi tõsidusest. „Kui see lahendada, on paljud pered valmis oma uued kodud just maale rajama. Oleme saanud aidata juba ligi 90 peret ning töötame edasi selle nimel, et maapiirkondades hakkaks elanike arv taas kasvama,“ märkis Meelis Annus.

Riigikogu Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse lisab, et Eesti pered on väga ettevõtlikud ja avapäeval kuuldust on inspireeriv see, et ka Londonist on võimalik tagasi maale tulla. „Just see sügav soov ja tahe on see, mis vaatamata esialgu ette tulevatele takistustele aitab alustatut ellu viia ja see annab ka meile maaelukomisjonis selgeid suuniseid, kuidas riigina elu maal tuleb arendada,“ sõnas Kruuse.

Maal elamise väärtused

„Maal elamine ja sinna kolimine ei ole täna enam lihtsalt romantiline unistus elust metsade ja põldude vahel. Ilma kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate kvaliteetsete avalike teenusteta ei jää ükski romantik maale pikaks ajaks püsima. Oluline on, et inimesel on maal elukoht, võimalus luua või leida töökoht, käia poes ja panna lapsed kooli-lasteaeda, saada tervishoiuteenust ning võimalust tegeleda ka oma huvialadega,“ rääkis Maal elamise päeva projektijuht Krista Pegolainen-Saar.