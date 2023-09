Alar Karis: Ukraina viljaprobleemi saab lahendada Balti riikide sadamate abil

Eesti president Alar Karis, Läti president Edgars Rinkēvičs, Leedu president Gitanas Nausėda ja Poola president Andrzej Duda arutasid veel järgmisel aastal Washingtonis toimuva NATO tippkohtumisega seonduvat. Eesmärkide seadmisel on oluline kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamine, tuleb ära teha kodutöö, et oleks valmisolek reageerida Venemaa sõjalisele ohule. „Tähtis on konkreetsete tegevustega edasi viia kõik olulised NATO Vilniuse tippkohtumise otsused. Nende hulgas on lubadus, et Ukraina tulevik on NATO-s,“ sõnas president Karis.