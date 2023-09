VÕISTLUS | Täna algab sügis. Ennusta, kui külmaks võib minna

Väikeseks spikriks ehk niipalju, et Ilmateenistuse andmetel on alates 2005. aastast kümnel sügisel õhutemperatuuri miinimum Eestis langenud kümnest külmakraadist madalamale ja kaheksal jäänud kõrgemale. Enim on selle aja sees mõõdetud külma sügisel 2010, mil 29. novembril pandi Jõhvis kirja suisa -25,9 kraadi. Seevastu sügise 2020 madalaim näit piirdus 14. novembril Narvas registreeritud -4,7 kraadiga. Eelmise sügise miinimumtemperatuur oli -10,3 kraadi ja see mõõdeti Jõgeval 20. novembril.