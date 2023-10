AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Luksuslik ja ruumikas SsangYong Rexton üllatab igat autosõpra

Minu isa koduküla on juba ammustel aastakümnetel täielikult maha jäetud ning sinna viiv tee koosneb peamiselt aukudest ja nende kõrvale kuhjunud muhkudest, sekka mõni välja turritav põllukivi. Mitu aastat polnud ma sinna sõitnud just sobiva auto puudumise tõttu, aga Rexton ajas asja ikka väga hästi ära. Tavalisele kaheveo kõrval saab kasutusele võtta nii nelikveo kui ka lukustatud nelikveo. Ilmselt on Eestimaal küll raske leida paika, kus viimast tõepoolest vaja. Lisaks: kui mul oleks soovi olnud, saanuks ka kolmetonnise haagise sappa riputada.