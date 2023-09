Õnneks oli see positiivne plahvatus, näidates huvi ja soovi oma küttekollete seisukorda parandada. Aga olukord võiks hulga parem olla. Üle 70% elamufondist ja ahjudest on ehitatud enne aastat 1991, ajahammas on teinud oma töö. Pole harvad juhtumid, kui leiad objektile minnes eest ahju või pliidi, mille uks on eest ära ning leegid paistavad küljelt välja. Ja korstna ning ahju ühendus on täiesti auklik.