Seenemürgistuste rekordaasta: millistes maakondades juhtub seda kõige sagedamini?

Septembrikuu jooksul on mürgistusteabeliinile tulnud üle saja kõne seenemürgistuste kohta, see on lausa rekordiline arv. Selle taga on erakordselt hea seeneaasta, aga ka teadlikkuse tõus – infoliinist 16 662 on kuulnud üha rohkem inimesi.