ASI SELGEKS | Mis aitab sügishooajal suurenevat koormust paremini taluda?

Tervislik elu koosneb eelkõige füüsilise ja vaimse tervise tasakaalust. Kui suve jooksul on olnud võimalus töötada ja kulgeda paindlikumas rütmis, siis sügise tulekul on kasulik tervislikke rutiine meelde tuletada. Ärge unustage, et suurte tulemuste saavutamiseks tuleb alustada just väikeste harjumuste muutmisest.