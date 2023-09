Haigus, mille ülediagnoosimine võib viia tõsiste tervisekahjustusteni

Kilpnääre on organ, mis asub mõlemal pool hingetoru ja mille peamiseks ülesandeks on toota just neid hormoone, mis reguleerivad organismi ainevahetust. Selle organi vähk on sagedasem naistel ning suurimaks riskirühmaks on hormonaalsete häiretega 20-30 aastased naised.