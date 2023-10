Koti korrastamiseks eemaldage sealt kõik asjad ning raputage sinna kogunenud puru välja. Avage kõik sahtlid ja taskud ning veenduge, et sinna pole jäänud toitu ega muud prahti. Kõige parem on seda teha õues. Matkakotti peske alati leige vee, pehme pesuvahendi ja käsna või harja abil. Võimalusel keskenduge vaid kotile tekkinud plekkidele, ainult vajadusel peske kogu kott puhtaks. Matkakotti ärge kunagi pesumasinasse ega kuivatisse pange, isegi käsipesu programmi puhul on oht, et kangas saab kahjustada.