Maalehe aastaraamat õpetab, kuidas uued moevoolud aias enda kasuks tööle panna

Suur mõtteviisi muutus on toimunud ka selles, kuidas aiataimi väetada ja kahjuritõrjet teha. Kui aastakümneid tagasi oli usk tõhusatesse kemikaalidesse vankumatu, siis nüüd tekitab koduaias pritsimisest ja väetamisest rääkimine võõristust ning hulgaliselt on kasutusele võetud ja taasavastatud vanu aednikutarkusi, mida aia kaitsmiseks ja väetamiseks soovitatakse. Siiski on üle saadud äärmustest ning leitud, et taimedele on kasvuks vaja ka mikroelemente, mida saab väetistest, kuid oluline on sealjuures doseerimine.