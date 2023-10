Kaupmees: „hindade külmutamine“ on silmamoondus, inimesed ostavad ikka kallist kaupa edasi

„Me ise näeme, et sisseostuhinnad ei lange. Üldine inflatsioon jätkub, tõusevad nii palgad kui tootmiskulud ning varsti ka käibemaks. Suurte jaekettide poolt on tootjate survestamine jõudnud piirini, kust enam palju rohkem pole võimalik pigistada. See on absurdne olukord kui tootja teenib 5% ja edasimüüja paneb otsa 50%,“ rääkis Lauring.

„Reaalsed hinnad saaksid edasi langeda ainult jaemüüjate juurdehindluse arvelt, aga Eesti turul on kummaline fenomen – mida rohkem poekett käivet kaotab, seda kallim reklaamikampaania tellitakse, mitte ei üritata oma kulusid kokku tõmmata. Iga väljaloositud auto maksavad kõik kliendid solidaarselt saia-leiva juurdehindlusega kinni. Praegu on keskmine juurdehindlus tõusnud kallimates kettides 30-40-protsendini, odavkettides on see märksa madalam,“ ütles Lauring.

„Hindade näitlik külmutamine toimub üldjuhul nii, et võrreldakse kuu või aasta tagasi kehtinud tavahinda praeguse soodushinnaga. Näiteks kui suvehooaja kaup maksab sügisel poole vähem, siis näitab see ainult seda kui palju kevadel juurde pandi. Tegelikult on see ju silmamoondus ja inimestele tahetakse jätta muljet, et kõik on hästi ja osta ikka muretult kallist kaupa edasi,“ ütles Lauring.

Kaupmehe sõnul ootavad majandust ja tarbimist ees keerulised ajad ning inimesed peaksid üritama ebavajalikke kulutusi vältida. “Korralikuks tormiks peaks valmistuma ka jaeketid,“ lisas Lauring.