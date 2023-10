KÜSITLUS | Kas sõimu ja ässitamise eest tuleb hakata inimesi vangi panema?

Riigikogus esimese lugemise läbinud nn vihakõne eelnõu kehtestab, et avalik õhutamine vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele on teatud tingimustel kriminaalkuritegu, mille eest saab kas trahvi või kuni üheaastase vanglakaristuse. Grupi poolt või korduva teo eest aga kuni kolm aastat. Seni on sarnast tegu samas karistusseadustiku paragrahvis 151 käsitletud väärteona. Küsime Maalehe lugejatelt, kas toetate sellist seaduse karmistamist?