Omanäoline efedra vajab sobivat kasvukohta

Paraku on efedra seni jäänud vaid botaanikaaedade pärusmaaks. Riias vohab ta jõuliselt, samuti Tartus ja Tallinnas. Tallinna botaanikaaias on ta istutatud koguni kõrgesse paekividest laotud “kasti“. Ja ei karda külma sealgi mitte! Tartu botaanikaaias hakkas efedra aga nii hullusti laiutama ja teisi taimi lämmatama, et tuli liivikupeenralt välja visata.