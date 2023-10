Viimased sügisesed aiatööd, mida kindlasti enne talve tulekut ära teha

Selleks kaevatakse taimed novembri algul enne püsivate külmade tulekut suurema mullapalliga maast välja. Kaevake kasvuhoonesse süvendid taimede istutamiseks. Muld peab olema seal niiske. Taimed pannakse süvendisse tihedalt üksteise kõrvale. Pärast istutamist neid kastetakse ja on soovitatav katta need varjutuskangaga, sest taimed vajavad pimedamat keskkonda. Kui on soodsad tingimused, valmib saak hästi.