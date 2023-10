Mul on meeles, kui ma esimest korda kastreerisin täkku. Toona ei olnud saadaval anesteetikume ja rahusteid. See tähendas, et operatsioon toimus seisval hobusel. Hobune fikseeriti seisma, kasutati ninapööra ja abilisi, kes hobuse jalgu kinni hoidsid, et ta lüüa ei saaks. Abilised ei suutnud aga hobuse jalga fikseerida ja pärast esimese lõike tegemist lõi hobune jalaga mulle skalpelli kätte. Adrenaliini tõttu ei tundnud ma midagi ja jätkasin tööd. Mulle lõppes see operatsioon visiidiga traumapunkti. Kui arst küsis, kes selle lõikehaava mulle tekitas, siis vastasin, et hobune lõi. Selle peale tegi traumapunkti arst küll suured silmad.