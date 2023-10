Loeb ainult hind: Eesti toidu eelistamine langes kümnendi madalaimale tasemele

„Vähenemas on ka kodumaisuse eelistamise kindlus – väitega, et sisseostude tegemisel eelistatakse kodumaiseid toiduaineid, oli täiesti nõus vaid 16% elanikest, aasta varem oli neid 21%. Märgatav eelistuse muutus võrreldes aastatagusega on aset leidnud vanemate ja keskealiste inimeste seas. Alla 35-aastaste segmendis langes kodumaise toidukauba eelistamine üsna oluliselt juba 2021. aastal,“ lisas Voog.